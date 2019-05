Mercedes deixam rivais a quase um segundo no Mónaco

Os pilotos da Mercedes, o britânico Lewis Hamilton e o finlandês Valtteri Bottas, foram, de longe, os melhores do primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio do Mónaco, sexta prova do Mundial de Fórmula 1.

Hamilton venceu a segunda sessão, mais rápida que a primeira, com uma melhor volta de 1:11.118, seguido de Bottas, a menos de uma décima de segundo (0.081s). O terceiro classificado, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), ficou a 0.763s do campeão do mundo.

Em quarto, surge o Red Bull do francês Pierre Gasly e, a fechar o pódio, uma surpresa: o tailandês Alexander Albon, da Toro Rosso, filial da Red Bull. O outro Red Bull, o holandês Max Verstappen, ficou em sexto. Em sétimo, ficou o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas), com o colega Romain Grosjean em 11.º.

Nota para a boa prestação dos dois Alfa Romeu, Giovinazzi e Raikkonen, que fizeram os oitavo e nono melhores tempos, respetivamente. O segundo piloto da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, foi apenas 10.º.

Com sexta-feira a ser dia de festas no Mónaco - originalmente dedicadas ao Dia da Ascensão -, a ação continua no sábado, com a terceira sessão de treinos livres e a qualificação. No domingo, realiza-se a corrida.

Lewis Hamilton lidera o Mundial, com 112 pontos, mais sete que Bottas. Em terceiro, está Verstappen, com 66 pontos, seguido de Vettel, com 64, e de Leclerc, com 57.

Confira os resultados da 2.ª sessão de treinos livres do GP do Mónaco