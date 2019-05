Gersinho é o novo treinador de voleibol do Sporting. O brasileiro, de 42 anos, sucede a Hugo Silva, técnico que levou os leões ao título, no regresso da modalidade ao clube. O Sporting não repetiu o título esta época e o treinador não continuou.

Gersinho confessa que está "impressionado" com as condições que encontrou em Alvalade. "É uma estrutura fantástica", diz o treinador, em declarações à Sporting TV.

Com experiência nas seleções jovens do Brasil, Gersinho trabalhou no voleibol japonês e na época passada estava no Corinthians.