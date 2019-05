Aboubakar volta a lesionar-se e falha Taça de Portugal

Vincent Aboubakar voltou a lesionar-se e é baixa de última hora para a final da Taça de Portugal, no próximo sábado, no Jamor, contra o Sporting.

O avançado do FC Porto sofreu uma microrrotura na coxa esquerda, no treino desta quarta-feira. Época para esquecer para o camaronês, que sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo, em setembro, durante um jogo contra o Tondela.

A lesão obrigou a uma intervenção cirúrgica e um longo período de recuperação. Aboubakar apenas voltou aos relvados no dia 4 de maio, contra o Desportivo das Aves. Esta época, fez apenas 11 jogos.

O plantel do FC Porto continuou a preparar a final da Taça, novamente com a presença do guarda-redes Mouhamed Mbaye, do FC Porto B.

Iker Casillas, em repouso após o enfarte do miocárdio, e Diogo Leite, no Mundial sub-20, foram as únicas ausências da sessão de treino.

A equipa de Sérgio Conceição volta a treinar na quinta-feira, no Olival, à porta fechada.