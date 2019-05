Sporting quer Eduardo, mas tem concorrência em Braga e na Grécia

O Sporting está interessado na contratação de Eduardo Henrique, médio do Belenenses, mas enfrenta a concorrência do Sporting de Braga e do Olympiakos, segundo avança o "Record".

De acordo com a publicação, o Sporting já terá iniciado conversações com o Belenenses e já conhece o preço do médio, que custará 750 mil euros e a cedência de dois jogadores do clube leonino.

O médio de 24 anos esteve emprestado pelo Internacional ao Belenenses, que deverá acionar a cláusula de compra prevista no acordo. Deste modo, o Sporting negociará o médio diretamente com o clube português.

O Sporting não é o único na corrida por Eduardo. O Braga está também muito interessado na contratação do brasileiro, assim como o Olympiakos, treinador pelo português Pedro Martins.

Em declarações ao jornal "O Jogo", Eduardo já admitiu que gostaria de representar o clube de Alvalade: "Claro que gostava de jogar no Sporting. Estamos a falar de um grande clube".



Eduardo Henrique chamou à atenção ao serviço do Belenenses, liderado por Jorge Silas, com dois golos apontados em 29 jogos disputados.