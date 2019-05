Comissão Nacional de Proteção de Dados. "Na dúvida não deem os vossos dados"

A principal diferença, sublinhou Filipa Calvão à audiência, é o quadro de sanções agora previstas. “A ameaça de sanção é educativa, é pedagógica”, refere. Questionada sobre quantas coimas foram aplicadas no espaço de um ano, desde a entrada em vigor do RGPD, Filipa Calvão refere que foram quatro.

O alerta fez-se ouvir no Fórum Tecnológico de Lisboa, local onde esta quarta-feira esteve a decorrer a conferência organizada pela Renascença , em parceria com a SGS, sobre “A Lei Portuguesa de Proteção de Dados – Desafios da Implementação”.

De acordo com Tiago Antunes, a aplicação da legislação obriga a um esforço financeiro anual de 170 milhões de euros, mas representa também um benefício anual de 30 milhões de euros. Feitas as contas, o tecido económico português tem de suportar uma fatura na ordem dos 140 milhões de euros.

Na abertura desta conferência marcou presença o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes. O governante divulgou os resultados de um estudo que conclui que a aplicação desta legislação representa “uma fatura pesada para as empresas portuguesas”.

Por diversas vezes, a responsável queixou-se da falta de meios da comissão. “Temos 22 trabalhadores, no total, de motoristas a secretárias e pessoal da fiscalização”, explicou, acrescentando que, no mínimo, é preciso duplicar o número de funcionários da Comissão Nacional que dirige.

“Ainda há muita falta de informação. Os cidadãos sabem que têm direitos, mas não sabem como podem exercê-los. As empresas ainda têm muitas dúvidas, nomeadamente em questões técnicas”, disse à Renascença este especialista.

Apesar de tudo, nem só de dificuldades se tem feito a aplicação do novo regulamento e, nesse contexto, Marta Morais, especialista de comunicação do grupo IKEA Indústria, aproveitou para partilhar a experiência da multinacional sueca. “Foi um percurso com algumas dúvidas, mas percebemos que já estávamos a aplicar muito do que a legislação exige.”

Ainda assim, a empresa lançou uma campanha de sensibilização entre os seus 1.500 colaboradores em Portugal, recorrendo a cartões vermelhos.

“Se alguém deixar um documento sensível em cima da mesa, leva um cartão vermelho; se alguém se levantar da secretária para ir a qualquer lado e deixar o computador desbloqueado, leva um cartão vermelho”, descreve.

“Esta brincadeira foi nos ensinando que temos de ter respeito e cuidado na forma como lidamos todos os dias com os dados de outras pessoas“, remata Marta Morais.

Reveja a conferência da Renascença dedicada ao tema: