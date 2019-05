Luisão: "Benfica foi campeão com muita justiça"

Luisão considera que não há margem para qualquer dúvida, o "Benfica foi campeão com muita justiça". O ex-jogador, que começou a época como capitão, mas acabou por se retirar, já com a temporada em andamento e sem realizar qualquer jogo, sublinha que nunca ninguém desisitiu na Luz, mesmo quando a meio da época tudo parecia perdido.

"Em momento algum vi os meus companheiros abalados, porque o Benfica esta acostumado a ser candidato a vencer todas as competições", refere o jogador, em declarações à Renascença.

O agora dirigente do Benfica atribui muito mérito a Luís Filipe Vieira, pela forma como tem conduzido o clube e recorda que o Benfica venceu cinco dos últimos seis títulos.

O facto de este ter sido conquistado, com uma significativa presença de jogadores formados no Seixal, é também motivo de felicidade para Luisão, que também aí reconhece o trabalho do presidente.

O antigo capitão do Benfica, ouvido pela Renascença à margem de um fórum sobre recursos humanos, sublinha ainda que "se sente feliz nas novas funções", como dirigente. Luisão considera que a sua experiência "pode ajudar os jogadores mais novos" na forma como se podem adaptar à realidade de jogarem na equipa principal do Benfica.