Jorge Fernandes aguarda por oportunidade no FC Porto

Jorge Fernandes tem o objetivo de se afirmar no FC Porto e com a renovação da defesa em andamento, o central aguarda para perceber se pode ter a oportunidade que tanto deseja.

"Ainda não está nada definido. Nos próximos dias verei as pretensões do clube e logo vou decidir", revela o defesa, em entrevista à Renascença, reconhecendo que "o sonho de criança é jogar no FC Porto".



Formado no Olival, Jorge, de 22 anos, deixou a sua casa em janeiro de 2018, quando jogava pelo Porto B e foi emprestado ao Tondela, num negócio que levou Osorio para o Dragão.

Uma época e meia de experiência na I Liga dão outro nível de preparação ao central para lutar por um lugar na defesa do FC Porto. Militão e Felipe estão de saída. Pepe, Mbemba, Diogo Leite, Diogo Queirós e Osorio são os seus concorrentes. Além destes, o Porto deverá recorrer ao mercado para assegurar uma cara nova para o eixo defensivo.

Com contrato até 2021, caso não fique no plantel, Jorge deixa em aberto a possibilidade de continuar no Tondela, um clube pelo qual sente "muito carinho e respeito". "O Tondela está no meu coração e sempre que possível estarei aqui", conclui.

Jorge Fernandes foi internacional sub-21 por Portugal. Esta época fez 24 jogos pelo Tondela e marcou um golo.