Bernardo Silva eleito jogador do ano do Manchester City

Bernardo Silva foi eleito, esta segunda-feira, o melhor jogador da temporada do Mancheste City. O anúncio foi feito durante as celebrações dos "citizens" dos quatro títulos conquistados esta temporada.

O internacional português de 24 anos foi uma das principais figuras do sucesso da equipa de Pep Guardiola, com 13 golos e 13 assistências apontadas em 51 jogos disputados.

Bernardo esteve também nomeado para o melhor jogador da temporada da Premier League, que acabou por ser conquistado por Van Dijk, do Liverpool

O médio formado no Benfica disputa a sua segunda temporada no Manchester City. No total, soma 22 golos em 104 jogos.