Taarabt quer afirmar-se no Benfica na próxima época

Adel Taarabt quer afirmar-se no Benfica na próxima temporada, disse o próprio em declarações à "Sport TV", durante as celebrações do 37º título, esta segunda-feira, na Câmara Municipal de Lisboa.

O médio marroquinho, de 29 anos, chegou à Luz em 2015, e apenas se estreou esta temporada, depois de dois anos emprestado ao Génova.

Taarabt arrancou a temporada afastado da equipa principal, e apenas se limitava a treinar na equipa B, na altura treinada por Bruno Lage. Quando o técnico subiu à equipa principal, deu uma oportunidade ao internacional marroquino, que se estreou contra o Tondela, a 30 de março, e disputou um total de sete jogos, incluíndo 11 minutos na última jornada, que coroou o título de campeão, contra o Santa Clara.

"Tive a sorte de estar com o Bruno Lage na equipa B, que me deu a confiança para trabalhar e ainda consegui fazer alguns jogos. Espero ficar no Benfica, mas vamos ver", disse.

Taarabt tem mais um ano de contrato com o Benfica, até 2020, e sagrou-se campeão de um principal escalão pela primeira vez na carreira.