Fernando Medina destaca dimensão mundial do Benfica

Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, destacou a dimensão mundial do clube da Luz, com o epicentro da festa no Estádio da Luz e na rotunda do Marquês de Pombal.

"O Benfica é maior do que Lisboa, mas transporta o nosso nome, e é aqui a sua casa. Lisboa é a capital de todos os benfiquistas", disse o autarca, que saudou os novos campeões nacionais.

"Saúdo toda a direção, equipa técnica e plantel pela conquista que, da rotunda Cosme Damião, até ao Marquês de Pombal, e em todos os quatro cantos do mundo, celebraram. Celebra-se hoje o título aqui na câmara, o coração da cidade", adicionou.

O presidente da câmara destacou a resiliência do plantel encarnado, e o cumprir do sonho dos jogadores formados no Benfica, que se sagraram campeões pela equipa principal pela primeira vez.

"Todos os títulos são especiais, e este fez-se de dose redobrada de resiliência e talento. Emerge uma nova formação de jogadores, nascidos e criados no Benfica, que cumpriram o sonho de criança e realizaram os sonhos dos adeptos", disse.

Medina espera receber o Sporting no próximo fim-de-semana

Fernando Medina aproveitou o discurso para congratular a equipa feminina do Benfica, que bateu o Valadares Gaia na final da Taça de Portugal, e espera que o Sporting vença o FC Porto na final da Taça de Portugal, para voltar a receber uma equipa lisboa, na Câmara Municipal.

"Parabéns à equipa feminina do Benfica, e formulo também o desejo que o Sporting vença a final da Taça de Portugal no próximo sábado", rematou o autarca.