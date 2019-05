Marega feliz pelo centésimo jogo no FC Porto e aponta à final da Taça de Portugal

Moussa Marega mostrou-se naturalmente feliz por chegar aos 100 jogos com a camisola do FC Porto, mas já pensa em conquistar a final da Taça de Portugal, contra o Sporting.

"Estou muito feliz por chegar ao jogo 100 com esta camisola mas agora o mais importante é ganhar no sábado a Taça de Portugal. Força Porto", disse o maliano, em declarações reproduzidas no site do clube.

Marega chegou ao FC Porto em janeiro de 2016, e leva 45 golos pelo clube. Após uma temporada cedido ao Vitória de Guimarães, Marega assumiu protagonismo na última temporada, com a chegada de Sérgio Conceição. Na época passada apontou 23 golos em 41 jogos, e esta época leva 21 apontados.