Já sente falta de Game of Thrones? Este teste ajuda a matar saudades - e a descobrir mais sobre si próprio

“Criámos um teste que combina os pontos de vista das pessoas sobre liderança com um dos cinco personagens sobreviventes da série e perceber finalmente quem poderia tomar as rédeas”, explica a “Time”.

A pensar nestes órfãos da “Guerra dos Tronos”, um grupo de psicólogos das Universidades de Cambridge (Inglaterra), do Illinois (Estados Unidos) e de Mainz (Alemanha) uniram-se à revista “Time” para desenvolver um teste para o ajudar a descobrir qual seria o governante ideal dos sete reinos tendo em conta a personalidade do jogador.

O quizz começa por apresentar uma história fictícia sobre uma vila medieval. De seguida, os participantes são chamados a dizer se concordam ou não com as questões apresentadas (as classificações vão de 1, caso discordem totalmente, a 7 no caso de concordarem em absoluto com as afirmações).

Ao longo de cada alínea, o teste vai aferindo a ética do jogador quando tem de tomar decisões difíceis. No final, fica a saber com que personagem mais se identifica.

Os resultados revelam ainda um pouco da psicologia que está por trás de cada personagem. Por exemplo, se o seu resultado apontar para uma identificação com Arya, significa que tem um grande sentido de independência mas também tendências narcisistas, já que a protagonista nutre uma grande admiração por si própria.

Os psicólogos frisam, contudo, que não bastam 19 perguntas para avaliar a mente humana ou a moralidade de alguém. Se o resultado for, por isso, 50% Cersei e 50% Daenerys, por exemplo, isso não significa que o jogador tenha tendências maléficas.