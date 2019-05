Maniche perspetiva final da Taça "equilibrada e decidida nos detalhes"

O último capítulo do campeonato ainda não está totalmente encerrado. Sérgio Conceição e Éder Militão arriscam castigos. O Sporting pondera participações disciplinares na sequência do clássico de sábado e que no limite, poderão afastar da final da Taça, o central brasileiro e o treinador do FC Porto.

Militão atingiu a face de Bruno Fernandes com o ombro esquerdo, num lance no final da primeira parte em que os sportinguistas descortinam uma agressão. O mesmo relativamente a Sérgio Conceição, que nos instantes finais do clássico foi protagonista num desentendimento com o guarda-redes Renan Ribeiro, na sequência da jogada que ditou a expulsão de Corona.

Maniche, antigo jogador do Porto e do Sporting, pede contenção dos dois lados antes da final da Taça de Portugal e rejeita declarar de que lado está a razão: "Pode dizer-se que o Sérgio tentou afastar o Renan porque ele vinha disparado para armar confusão. O Renan, obviamente, pode aproveitar a situação e dizer que o Sérgio pôs a mão ao pescoço para o tentar agredir. Enfim, eu acho que são coisas do futebol que não devem acontecer, não devemos dar muita importância a essa situação".

Para o antigo internacional português é importante que todos se abstraiam dessas situações. "A final da Taça de Portugal é uma festa onde vai estar a maior figura do nosso país, o Presidente da República, e acho que temos que valorizar exactamente o nosso futebol e, acima de tudo, o nosso país", refere o antigo internacional em entrevista a Bola Branca.

FC Porto confiante, Sporting ambicioso



Nestas declarações, Maniche considera que cada equipa vai ter os seus argumentos e motivações para erguer o troféu.

"Quando se defrontam duas grandes equipas, que é o caso do Porto e do Sporting, obviamente costumamos dizer que é sempre um jogo que tanto uma, como outra equipa pode ganhar. O que é certo é que o Porto, com esta vitória em casa, ficou com mais confiança. O Sporting tem todas as pretensões e o objectivo principal de conseguir ganhar a Taça de Portugal, depois de uma época um pouco turbulenta", considera.

Maniche aponta para uma final equilibrada, que será decidida nos pormenores e em que o Sporting pode surgir com o orgulho ferido.



A final da Taça de Portugal está marcada para as 17h15 de sábado. O jogo tem relato na Renacença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.