Dois projetos Champions em manchete

Terminou o campeonato e Porto e Benfica, que disputaram o título até ao fim, já projetam a próxima época, com a Liga dos Campeões no horizonte.

"Projeto Champions", escreve "A Bola". O Benfica tem entrada direta na fase de grupos da competição. Ainda há festejos dos título, mas os encarnados já apontam para um dos grandes desígnios de 2019/20. SAD quer segurar pérolas e trazer reforços cirúrgicos para chegar longe na Liga dos Campeões.

"O Jogo" revela o "plano Champions do Dragão". O FC Porto tem de disputar a 3.ª pré-eliminatória e um "play-off" para chegar à fase de grupos. Conceição pondera começar a pré-época ainda em junho. Garantir os milhões da fase de grupos é o primeiro objetivo para a próxima época. Olympiacos, Club Brugge, PSV e Lokomotiv ou Krasnodar são os possíveis adversários do FC Porto na 3.ª pré-eliminatória.

O "Record" também lance um olhar sobre a próxima época: "Ataque ao 38 em marcha". O Benfica ambiciona hegemonia em Portugal. Há reunião esta semana com Bruno Lage para acertar detalhes. Núcleo duro é para segurar. Regresso ao trabalho será a 1 de julho.

No sábado há final da Taça, no Jamor, entre FC Porto e Sporting. Iker Casillas quer ir ao Estádio Nacional. O guarda-redes, que sofreu um enfarte do miocárdio, pediu autorização aos médicos para ir ao jogo.

Sérgio Conceição arrisca processo, por alegado toque em Renan, e pode falhar final da Taça. Leão admite abrir guerra, anuncia "O Jogo".

A festa do Tondela, pela permanência, contrasta com a depressão do Chaves, pela despromoção. Nas primeiras há ainda destaque para o título de campeão da II Liga, conquistado pelo Paços, e para a confirmação de que Vítor Oliveira será o treinador do Gil Vicente.