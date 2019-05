Costa diz que PSD "falta ao respeito" aos portugueses ao candidatar Rangel

Na contagem decrescente para as eleições europeias, o líder socialista acusou o PSD de faltar ao respeito aos portugueses ao apresentar Paulo Rangel como candidato às europeias.

Segundo António Costa, Rangel nada fez pelo país em dez anos de Parlamento Europeu. "Ninguém é capaz de se lembrar em nenhuma região, empresa, família, de algo de útil" que Paulo Rangel tenha apresentado em Bruxelas e Estrasburgo, advogou num jantar-comício em Vila Franca do Campo, na ilha açoriana de São Miguel.

Para o socialista, o PSD "falta ao respeito aos portugueses" ao "manter repetidamente no Parlamento Europeu quem nada faz por Portugal, quem nada faz pelos portugueses".

Na sua intervenção Costa elencou três "grandes socialistas" da região - Medeiros Ferreira, já falecido, Jaime Gama e Carlos César, este último presente na sala -, e defendeu que o PS "não falha" aos Açores e ao povo açoriano.

"Defendemos todos as autonomias e não confundimos o que ninguém pode confundir, os Açores com a Madeira, a Madeira com os Açores", declarou, criticando a opção do PSD em não apresentar um candidato pelos Açores na lista às europeias de domingo.

Para António Costa, a previsível saída do Reino Unido da União irá fortalecer a "dimensão atlântica" de ambas as regiões autónomas portuguesas.

PSD não esconde candidatos

O PSD não tardou na resposta. Em Esposende, o líder social-democrata disse que o partido não esconde a lista de candidatos, encabeçada por Paulo Rangel.

“Ao contrário dos nossos adversários, deixo aqui um cumprimento especial a todos os nossos candidatos a começar pelo Paulo Rangel, que nós não queremos esconder, pelo contrário, queremos mostrá-lo bem para que possam votar nele no próximo domingo. Escolhemos uma lista para mostrar e para ser votada e não para esconder. O presidente do PSD está com a lista, apoia a lista, mas não é o candidato”, frisou.

Rui Rio acusou ainda o PS de “puxar para trás” em áreas como a saúde, a proteção civil e a economia, e defendeu que só o voto nos sociais-democratas pode “puxar para a frente”.