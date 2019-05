Futsal. Benfica vence, Sporting perde

O Benfica goleou o Fundão por 7-1 no primeiro encontro das meias-finais do playoff do campeonato de futsal.

Os encarnados já venciam ao intervalo por 4-0 e fizeram mais três tentos na segunda parte.

Os golos foram apontados por Chaguinha, Fernandinho (2), Fábio Cecílio (2), Miguel Ângelo e Tiago Brito. Pelo Fundão descontou Gui.

O segundo jogo está marcado para dia 24, no pavilhão da Luz.

Já o Sporting perdeu por 5-4 na visita ao Modicus, no primeiro encontro das meias finais.

O Modicus esteve a ganhar 3-1 ao intervalo, os leões igualaram na segunda parte e o jogo foi decidido no prolongamento.





O segundo jogo vai decorrer no pavilhão João Rocha, no próximo dia 24.