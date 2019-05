Miguel Oliveira penalizado termina em 15.º

O português Miguel Oliveira (KTM) somou mais um ponto no Mundial de MotoGP, após terminar o Grande Prémio de França, quinta prova da temporada, no 15.º lugar, a 36,044 segundos do vencedor, o espanhol Marc Marquez (Honda).

O piloto de Almada, que arrancou da 17.ª posição, beneficiou dos abandonos do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), do espanhol Maverick Viñales (Yamaha) e do japonês Takaaki Nakagami (Honda), que seguiam à sua frente, para subir ao 14.º lugar, que ocupou durante toda a segunda metade da prova gaulesa.

Contudo, a duas voltas do final, o português da equipa Tech3 foi penalizado em 1,5 segundos por ter cortado caminho entre as curvas 9 e 10 do circuito francês, perdendo um lugar para o seu companheiro de equipa Hafyzh Syarhin (KTM).

Com este resultado, Miguel Oliveira encontra-se agora no 17.º posto do mundial com oito pontos no campeonato, menos dois do que o francês Johann Zarco, da equipa oficial da KTM, que foi 13.º. Piloto luso soma pontos em três das cinco corridas da época.

Marc Marquez, campeão do mundo em título, cumpriu as 27 voltas em 41.53,647 minutos e reforçou a sua liderança no Mundial, agora com 95 pontos, mais oito do que o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), hoje segundo classificado, e 20 do que o seu compatriota Alex Rins (Suzuki), que terminou a prova no 10.º lugar.

A próxima prova do mundial, o Grande Prémio de Itália, está agendado para 2 de junho.