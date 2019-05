Festa do Benfica levou a mais de 50 detenções

O Comando Metropolitano da PSP deteve desde ontem 53 pessoas. A maioria das detenções está relacionada com os festejos dos adeptos do Benfica, nomeadamente pela posse de artigos pirotécnicos proibidos.

De acordo com fonte policial, em declarações à Renascença, a situação de maior tensão entre adeptos e as forças de segurança ocorreu no estádio, durante a realização do jogo Benfica-Santa Clara que o Benfica venceu por 4-1, sagrando-se assim campeão nacional.

Apesar das detenções, a mesma fonte avança que não se registou nenhum incidente grave e que nenhum dos feridos registados está em estado preocupante.