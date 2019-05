João Henriques pôr a "cereja no topo do bolo" do Santa Clara na Luz

O Santa Clara vai subir ao relvado da Luz com o objetivo de conquistar a melhor classificação de sempre e fechar a época em beleza, com pontos conquistados ao Benfica. Garantia do treinador, João Henriques.

"Queremos fechar esta época da melhor forma. É com essa honestidade profissional e ética profissional que nós vamos encarar este jogo, como todos os outros que fizemos desde o início da época. Queremos deixar a última imagem, que seria a cereja no topo do bolo, de um Santa Clara personalizado, com boa qualidade de jogo. Que no final ganhe o melhor e que o melhor, como é o chavão do futebol, seja o Santa Clara", afirmou o técnico dos açoreanos, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

João Henriques está "à procura da melhor classificação de sempre do Santa Clara", sabendo que, se a equipa não pontuar, corre o risco de ficar no 10.º lugar. Pontuando, poderá subir a nono, oitavo ou até sétimo.

"Vamos à procura disso. O nosso objetivo é conquistar pontos, para a melhor classificação possível do Santa Clara", assinalou o treinador.

Henriques assumiu que ele e os jogadores estão "ansiosos pela chegada do jogo", uma vez que "os olhos de milhões de pessoas" estarão sobre o relvado da Luz e tudo o que seja bem feito "é sobrevalorizado".

João Félix contra os "não tão conhecidos"



Pela frente, o Santa Clara terá uma equipa a que basta pontuar para ser campeã. O Benfica apoia-se no talento do jovem João Félix para sonhar:

"É um jogador jovem que tem aparecido a fazer golos e a desequilibrar em determinados jogos. Toda a gente reconhece a qualidade do João Félix, como outros que, noutras funções e jovens também, têm muita qualidade. O Florentino também tem muita qualidade. Desde a linha defensiva até à linha mais avançada, o Benfica tem jogadores com muita qualidade, mas a equipa vale como um todo, pela sua dinâmica, e as suas individualidades desequilibram a qualquer momento."

Com 18 nomes "não tão conhecidos", o Santa Clara tem "feito coisas muito boas" e autoriza-se a ambicionar um bom resultado na Luz. "Com toda a certeza vamos ao Estádio da Luz conscientes do que podemos e devemos fazer. Mas mesmo fazendo um jogo perfeito, pode não ser suficiente para conquistar pontos", avisou João Henriques.

Os açoreanos poderão estragar a festa do título do Benfica no sábado, às 18h30, no Estádio da Luz. O Benfica-Santa Clara terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.