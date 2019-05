Manchester City e PSG estão fora da corrida por Griezmann

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, e Thomas Tuchel, técnico do PSG, garantiram, esta sexta-feira, que os seus clubes não vão tentar contratar Antoine Griezmann. O avançado francês vai deixar o Atlético de Madrid, no verão, e o Barcelona é o grande candidato a contratá-lo.

"O Manchester City não vai comprar Griezmann. Não temos dinheiro para isso. O Barcelona não precisa de se preocupar", garantiu Guardiola.

Tuchel afinou pelo mesmo diapasão: "Griezmann pode jogar por qualquer clube no mundo. Ele agradaria a qualquer treinador, mas, neste momento, contratá-lo não é uma opção realista para o PSG. Precisamos de jogadores defensivos e é por aí que temos de começar."

Griezmann anunciou, em sintonia com o clube, que vai deixar o Atlético de Madrid no verão. O seu destino deverá ser o Barcelona, que já no ano passado esteve perto de o contratar. O internacional francês, de 28 anos, marcou 133 golos em 256 jogos em cinco temporadas no Atlético.