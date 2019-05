Benfica repudia vandalismo em casa de Jorge Sousa

O Benfica repudia a vandalização da casa de Jorge Sousa, árbitro do Benfica-Santa Clara, jogo da 34.ª e última jornada do campeonato, ocorrida esta sexta-feira, e insinua que o perpetrador tentou fazer-se passar por adepto do clube.

Através da conta do departamento de comunicação no Twitter, o Benfica manifestou "repúdio total pelas pinturas feitas em casa do árbitro Jorge Sousa, em que facilmente se percebe quem se quer fazer passar por benfiquista".

"Nunca foi feito algo semelhante na nossa história, não o iríamos fazer agora. Todos sabemos quem tem como imagem de marca estas práticas", escreveu o Benfica, no Twitter.

Segundo imagens divulgadas pelo jornal "Record", no muro da casa de Jorge Sousa estava escrito "Benfica ou morte". O árbitro apresentou queixa na GNR e terá proteção especial, durante o fim-de-semana.

