Cardeal Patriarca convida católicos para o Dia Diocesano da Liturgia

A Igreja da Boa Nova, no Estoril, vai receber o Dia Diocesano da Liturgia, no próximo dia 26 de maio. Para além da intervenção do cardeal patriarca, durante a manhã, o programa do encontro inclui 13 ateliers de formação, por exemplo, sobre o significado do Domingo, dos Sacramentos, a importância de cuidar dos espaços litúrgicos, e o serviço de visita aos doentes. A Eucaristia, pelas 16h00, marcará o fim da atividade.

A iniciativa está relacionada com o tema do atual ano pastoral na diocese de Lisboa, “Fazer viver a Liturgia como lugar de encontro”, escolhido com o objetivo de ajudar os crentes a saberem mais e a valorizarem esta dimensão da vida da Igreja, tendo em conta que ainda “há pouco conhecimento do que significam os diversos ritos da liturgia”, mesmo para aqueles que participam regulamente na missa.

Numa mensagem escrita, dedicada ao evento de dia 26, D. Manuel Clemente lembra que a liturgia é um “setor fundamental”, que ajuda a “compreender melhor e celebrar mais conscientemente todos os sinais sacramentais da presença do Senhor”. O cardeal recorda, ainda, que “no presente ano pastoral” o Departamento de Liturgia do Patriarcado “desdobrou-se em ações de formação por todas as Vigararias da Diocese, e foram muitos os que nelas participaram com gosto e proveito”.

“De vários lados chegam pedidos para mais ações deste género, como certamente acontecerão. Este Dia Diocesano da Liturgia é já uma delas, especialmente importante”, sublinha, ainda, o cardeal patriarca, que reforçou, entretanto, o apelo à participação dos católicos na iniciativa. “Vamos reunir muito povo, de Lisboa a Alcobaça, da Azambuja ao litoral, toda esta geografia do nosso Patriarcado, nesse dia bonito, nesta festa grande que vai ser a da Liturgia. Lá vos espero", afirma D. Manuel, numa mensagem vídeo entretanto divulgada.

O programa do Dia Diocesano da Liturgia pode ser consultado no site do Patriarcado. As inscrições podem ser feitas online até dia 20 de maio.