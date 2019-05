Segurança reforçada em Lisboa e no Porto para festejos do campeão nacional

A PSP vai controlar os acessos e revistar quem se desloque para o Marquês de Pombal, em Lisboa, ou para a Avenida dos Aliados, no Porto, para os festejos do campeão nacional de futebol, no sábado.

Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PDP) disse esta sexta-feira à agência Lusa que a PSP reforçou o efetivo policial e tem montandos cenários de segurança idênticos para os festejos dos adeptos do clube campeão, quer seja o Benfica ou o FC Porto.

Se o Benfica for campeão, a PSP tem um esquema de segurança montado para a zona do Marquês de Pombal, em Lisboa, que passam por cortes de trânsito, controlo de acessos e revistas a todas as pessoas, bem como a instalação de barreiras de betão, adiantou a mesma fonte.

A zona da Boavista, no Porto, local onde se costumam concentrar os adeptos do Benfica nas celebrações das conquistas ‘encarnadas’, também vai ser controlada, estando previstos cortes de trânsito e controlo de acesso das pessoas para prevenir “eventuais perturbações da ordem pública”, explicou.

A fonte oficial da PSP afirmou também à Lusa que há um “um esquema de segurança” idêntico para a Avenida dos Aliados, no Porto, na eventualidade de o FC Porto se consagrar campeão nacional.

Segundo a PSP, largas centenas de polícias estão mobilizados para estas duas operações de segurança, sendo os dois eventos classificados de “risco elevado” devido ao grande número de pessoas que vão estar concentradas no mesmo local.

Elementos da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente do corpo de intervenção, da patrulha e da investigação criminal vão estar destacados para o policiamento, existindo também unidades policiais de reserva para atuarem em caso de necessidade.

Num comunicado hoje divulgado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP refere que, no sábado, a partir das 17:30, será feito o isolamento ao trânsito na Praça Marquês de Pombal, a partir do cruzamento da Avenida da Liberdade com a Rua Alexandre Herculano.

Segundo o Cometlis, o trânsito vai ser cortado nas avenidas António Augusto de Aguiar, Joaquim António de Aguiar com a Rua Castilho, Duque de Loulé com a Rua Luciano Cordeiro, na Rua Braancamp com a Rua Castilho e na Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Tomás Ribeiro.

Os pontos de controlo de acesso e de revista vão ser feitos, a partir das 19:30, nas avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Tomás Ribeiro, Joaquim António de Aguiar, da Liberdade e António Augusto Aguiar, bem como nas ruas Martens Ferrão e Braamcamp.

A PSP indica também que as estações de Metro do Marquês de Pombal, Avenida, Parque e Picoas vão estar encerradas, a partir das 18:00, e os acessos ao interior vão ser controlados por polícias, mas a circulação das carruagens não vai parar.

Antes da 34.ª e última jornada, o Benfica lidera a I Liga, com 84 pontos, mais dois do que o FC Porto, bastando-lhe um empate na receção ao Santa Clara para assegurar o seu 37.º título nacional.

Os ‘encarnados’, que recebem o Santa Clara, às 18:30, à mesma hora que o FC Porto defronta em casa o Sporting, podem ainda festejar, se perderem e os ‘dragões’ não vencerem o clássico.