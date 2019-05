Sérgio garante que o Porto "não vai para o jogo a pensar que já acabou"

Sérgio Conceição garantiu, esta sexta-feira, que o FC Porto vai entrar em campo com o Sporting a pensar que pode ser campeão, independentemente do que aconteça no jogo entre Benfica e Santa Clara.

Para ser campeão, o FC Porto terá de vencer o Sporting, no sábado, e esperar que o Benfica perca com o Santa Clara, na Luz, na 34.ª e última jornada. Em conferência de imprensa de antevisão do clássico, Sérgio Conceição garantiu que não atira a toalha ao chão, apesar de saber que "é extremamente difícil" que essa conjugação de resultados aconteça.

"Aqui, ninguém desiste. Aqui, ninguém vai para o jogo a pensar que já acabou. Temos de estar focados em fazer o nosso trabalho, fazer o nosso jogo, premiar os adeptos com uma vitória e uma boa exibição. Essa é a nossa concentração. A partir daí, já não é da nossa responsabilidade, não sabemos o que vai acontecer no outro jogo nem depende de nós", vincou.

Quanto ao clássico com o Sporting, o treinador do FC Porto previu "um bom jogo de futebol, com duas equipas muito competitivas".

"Espero que possamos, no fim do jogo, estar contentes, no sentido de ganharmos os três pontos e de percebermos que o rival [Benfica] perdeu esses três pontos. Vamos trabalhar para que isso aconteça", assumiu.

Pepe não foi o empurrão fatal



A fase menos boa do FC Porto, que permitiu a reaproximação do Benfica, coincidiu com a entrada de Pepe na equipa. Depois do jogo em Vila do Conde, o central saiu da equipa e o FC Porto venceu duas vezes. Sérgio Conceição sublinhou que "não tem nada a ver uma coisa com a outra".

"Não podemos passar a ideia de que um jogador entra e perde-se por causa desse jogador. Isso é completamente errado", afiançou.

O FC Porto está no segundo lugar do campeonato, com 82 pontos, menos dois que o Benfica, e com desvantagem no confronto direto.