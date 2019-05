​Suv a gasolina com quase 200 cv e 4x4: O teste ao Mazda Cx5

Sem turbo, numa aposta nos atmosféricos puros e duros, a Mazda alinha-se nos seus próprios conceitos e oferece um regresso ao passado. Motores musculados, capazes de fazer andar, sem pózinhos milagrosos largados à pressão pelo turbo.

O resultado está à vista neste CX5 um motor competente, que não titubeia se tiver a bordo quilos ou carga a mais, que enfrenta boas pendentes de calçada “sem medos” e sem desconforto.

Permite ultrapassagens com confiança, sem disparos inesperados, mas muita progressão, e perdoa alguns erros de principiante.

Vamos subir e descer o Douro

Vamos! Vamos como habitualmente a família Silva. Vamos para o Peso da Régua, vamos ficar Vila Seca de Poiares, 20 quilómetros perdidos para lá de uma estrada sinuosa sempre a subir.

E vamos fazer a Nacional 222, junto ao rio, em dia de tempestade, subimos a Braga e descemos a Lisboa!

Em cada bomba um amigo

Saiu de casa com o depósito atestado, subiu ao Peso da Régua, deu uma meia dúzia de voltas, nomeadamente ao Pinhão e vá de atestar.

Este “menino” tem grande “estábulos”, bebe 9 litros e meio de gasolina aos 100, sem grandes aventuras. Se somarmos umas subidas puxadas, para testar a dinâmica e a as luzes nocturnas, a conta sobre para mais de 9 e meio.

Sobe e desce de manhã e de noite da régua a Vila Seca de Poiares

A estrada é a mesma. O cenário muda. Curvas e contracurvas. De dia obedecem a uma descida de pé pronto a agir no travão, não vá andar a rebolar por ali, cobrindo parcialmente as duas faixas, uma antiga mas competente Ford Transit. Ou um trator. Aqui testo sobretudo os travões, e em momento algum me sinto amedrontado ou receoso. Cumprem bem as suas funções e não aquecem demais.

De noite, a história é outra

Com os maravilhosos máximos adaptáveis, fico com o cérebro disponível para me concentrar na condução. E quero treinar a forma correta de abordar a entrada e a saída de curvas, fazer caminho rápido, e chegar depressa ao destino. E aqui vamos nós. Pressionado o botão de arranque, a suave manete de mudanças engrena para a partida e o pé direito ordena. Os próximos minutos são de silêncio a bordo, a ver o conta quilómetros subir para descer a seguir e subir um pouco mais, enquanto o volante desliza nas mãos com o bonito roçar da cobertura em pele. A subir, vejo rails deitados abaixo, um sinal a indicar uma passagem de nível que já não existe, um saco do lixo roto no meio da estrada. O coração bate mais forte confiantes nos pneus que se comportam lindamente, e na direção que é irrepreensível, e na caixa de velocidades automática que por vezes gostaria de fosse mais bruta.

Luta em fato confortável

Dá luta ao condutor, sem o desiludir, sem o fazer recear ir um pouco mais além dos limites. Até porque este é um SUV com uma considerável altura ao solo, para nele entrar é preciso esticar o corpo. O conforto a bordo não merece reparos, nem o espaço. Os bancos em pele, replicam-se nas portas, onde não faltam sequer os pespontos.

O preço do Mazda cx5 4x4 começa (números redondos) nos 55.000 euros.