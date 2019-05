Chegou a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago

É oficialmente lançada esta sexta-feira, mas está a ser preparada há anos. Unindo 60 entidades, a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago é formalizada amanhã em Vila Pouca de Aguiar para implementar uma estratégia e sinalética comum nas vias portuguesas de peregrinação a Santiago de Compostela.

Segundo a Câmara de Vila Pouca de Aguiar, grande impulsionadora desta iniciativa, trata-se de uma associação de “caráter cultural sem fins lucrativos, que terá sede neste concelho do distrito de Vila Real e vai exercer a sua ação em todo o território nacional”.

A federação surge para promover, divulgar, organizar e gerir os Caminhos de Santiago em território nacional, daí que os promotores se proponham delinear e implementar “uma estratégia comum em todo o país” que contempla também “sinalética igual” nas vias de peregrinação.

“Revitalizar e dinamizar as variantes do Caminho Português de Santiago como importantes vias de peregrinação a Santiago de Compostela, recuperando, preservando e promovendo também o património histórico-cultural e religioso associado ao caminho, a interculturalidade dos povos e impulsionando o desenvolvimento económico, social e ambiental das regiões atravessadas”, são também objetivos da federação.

Os Caminhos de Santiago atravessam Portugal de sul para norte, e são seguidos pelos peregrinos há séculos com destino à Catedral de Santiago de Compostela, em Espanha.

Para muitos, o caminho de Santiago de Compostela é considerado um roteiro místico, uma transformação interior, caminho de respostas; para outros, uma oportunidade de contacto com a natureza e a história. Há também quem o faça por desporto, pelo convívio com amigos, pela gastronomia ou simplesmente em peregrinação.

Atualmente, no nosso país estão identificados três percursos principais. O Caminho da Costa, que se inicia no Porto, atravessa o Minho e entra em Espanha por Valença; o Caminho Interior, que parte de Viseu e entra em Espanha por Vilarelho da Raia, em Chaves; o Caminho Central Português, o mais percorrido, que sai da Sé de Lisboa, passa por Tomar, Coimbra, Porto e segue, depois, para norte.

A sede da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago vai ficar em Vila Pouca de Aguiar, o único concelho a nível nacional que tem o selo de itinerário cultural europeu.

O Caminho de Santiago é uma rota milenar seguida por milhões de peregrinos desde o início do século IX, quando foi descoberto o sepulcro do Apóstolo Santiago o Maior. Desde então, pessoas das mais diversas procedências percorrem os Caminhos que conduzem à Catedral, onde se veneram as relíquias do Santo Apóstolo, dando origem a um fenómeno que se mantém e reforça de ano para ano.