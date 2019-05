Santana Lopes já teve alta e está a caminho de Lisboa

Pedro Santana Lopes deixou o Hospital Universitário de Coimbra esta quinta-feira. Saiu ainda algo combalido, pelo que está a ser transportado para Lisboa de ambulância.

À saída, por volta das 14h30, recusou fazer declarações aos jornalistas por não se sentir muito bem ainda e pediu discrição.

Durante a manhã, o líder partidário fez alguns exames para que pudesse ser decidida a alta hospitalar.

Santana Lopes deu entrada no hospital de Coimbra na quarta-feira, ao final do dia, depois de um aparatoso acidente de carro, na A1, na zona de Leiria. Seguia com o cabeça-de-lista da Aliança às eleições europeias, que ficou com um traumatismo craniano, mas já teve alta do hospital.

Paulo Sande aponta o cansaço como possível causa do acidente. Era Santana Lopes que vinha a conduzir e teve de ser desencarcerado. O candidato da Aliança saiu por si do carro.