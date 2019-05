Benfica vence no Olival e sobe à liderança do campeonato de juniores

A equipa de juniores do Benfica venceu, por 2-1, no Olival, contra o FC Porto, e subiu à liderança do campeonato nacional, com apenas três jornadas por disputar.

O Benfica entrou a vencer, logo aos quatro minutos de jogo, com um grande golo de Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição. O FC Porto reagiu e empatou, aos 25 minutos de jogo, através de um remate de Fábio Vieira, à entrada da área.

No segundo tempo, o Benfica aproveitou um erro do guarda-redes portista, Francisco Meixedo, para fazer o segundo golo. O jovem guardião falhou a receção a um passe atrasado, perdeu a posse de bola dentro da área, e cometeu falta sobre o avançado benfiquista. Tiago Dantas não vacilou na cobrança do penálti e estabeleceu o resultado final.



O jogo ficou ainda marcado pela expulsão de Rodrigo Conceição, ao minuto 61.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, e Luís Gonçalves, diretor desportivo, foram algumas das personalidades do universo portista que estiveram nas bancadas do estádio.

Com esta vitória, o Benfica soma agora 29 pontos e ultrapassa o FC Porto na liderança do campeonato nacional de juniores, numa altura em que restam apenas três jornadas para o final da época.