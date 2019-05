Papa "dá boleia" a oito crianças refugiadas

O Papa Francisco levou esta quarta-feira no seu "papamóvel" oito crianças refugiadas durante uma visita à Praça de S. Pedro, no Vaticano, antes da audiência geral.

Durante o tradicional passeio na sua viatura pela Praça de S. Pedro para saudar os fiéis, o Papa convida sempre um grupo de crianças para o acompanhar.

Esta quarta-feira, Francisco escolheu um grupo de crianças da Síria, Nigéria e Congo que chegaram a Itália em 29 de abril da Líbia, através dos corredores humanitários da iniciativa do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e do Governo italiano. Com este programa, foi possível retirar mais de 2.500 migrantes vulneráveis da Líbia.

No grupo estavam também crianças que chegaram de barco há alguns meses e que "foram acolhidas juntamente com suas famílias no centro da associação Mondo Migliore e da cooperativa Auxilium.

No final da audiência, o Papa saudou a delegação da ONG Save the Children Itália e vários centros de receção em Roma, bem como os refugiados da Líbia presentes hoje na praça de São Pedro.