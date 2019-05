Vinhais acolhe dia diocesano da Juventude

O dia diocesano da Juventude da Diocese de Bragança-Miranda está marcado para esta sexta-feira e sábado na vila de Vinhais.

Segundo a irmã Conceição Borges, responsável pelo Secretariado diocesano da Pastoral Juvenil e Vocacional, a iniciativa “quer ser, uma vez mais, uma marca de vigor, alegria e renovação na nossa amada diocese de Bragança Miranda”.

Subordinado ao tema ‘Faça-se em mim’, todo o programa do encontro juvenil “foi desenhado a pensar nos jovens e no seu crescimento na fé, sendo protagonistas de um mundo melhor, como nos convida o Papa Francisco”, observa a religiosa.

Na tarde de sexta-feira, 10 de maio, os jovens oriundos de toda a diocese vão acampar no Parque Verde. Após o jantar terá lugar uma vigília de oração vocacional no Alto da Ciradelha, pelas 21h30. A terminar o primeiro dia deste encontro realiza-se uma “Night Colors”, no Parque Verde.

Já no sábado, o acolhimento aos jovens está previsto para as 09h00 na Capela de Santo António, à entrada da vila. Seguem-se atividades culturais, desportivas e de orientação e um peddy-paper que ajudará a descobrir os vários espaços de Vinhais. A manhã termina com um almoço partilhado.

À tarde, no parque do antigo Seminário, os jovens são desafiados a subir ao palco e interpretar temas musicais ligados à fé e à esperança.

O encontro termina com “dois momentos especiais”, a eucaristia, onde vão “viver a Luz”, às 15h30, presidida por D. José Cordeiro, bispo da Diocese de Bragança-Miranda, e o momento de “irradiar através da Luz da Fé”, com a entrega da Cruz da Juventude aos responsáveis pelo DDJ em 2020.

Os diferentes institutos de Vida Consagrada presentes na diocese também marcam presença no encontro juvenil e vão estar presentes no ‘Espaço Vocacional’ e na adoração, “um lugar único de oração e intimidade com o Senhor”.