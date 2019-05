Torre de 60 metros em Lisboa? “Não tenho nenhum preconceito contra construção em altura”

O presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, garante não ter “nenhum preconceito contra a construção em altura”. O comentador da Renascença falava deste modo a propósito do projeto para a zona da Almirante Reis, em Lisboa, que prevê a construção de um prédio com mais de 60 metros de altura.

O “projeto está apresentado” e agora seguirá para um processo de debate público que “será amplo e participado”, disse o autarca.

Já o professor universitário João Taborda da Gama considera normal a evolução das cidades, acrescentando que a "Almirante Reis não é propriamente um exemplo de coerência arquitetónica". No entanto, diz, é preciso salvaguardar a qualidade de vida das famílias e as questões relacionadas com o estacionamento e a presença de automóveis na cidade.