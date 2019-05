Frases de Trump usadas em panfletos neonazis distribuídos com recurso a um drone

Alguns dos panfletos continham suásticas e excertos de frases utilizadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para atacar os jornalistas, que por diversas vezes já classificou como "inimigos do povo".





Os papéis foram lançados por um drone em duas ocasiões diferentes no mesmo dia: durante um concerto da cantora Ariana Grande e durante um jantar da Universidade Estadual de Sacramento.

A universidade publicou entretanto uma declaração do presidente da instituição, na qual Robert S. Nelsen condena a “disseminação de propaganda e discurso do ódio” no campus.

“O ato de espalhar material tão vil e ofensivo vai contra todos os princípios de inclusão e diversidade praticados na nossa universidade", referiu o reitor.

"Isso não travou o nosso evento, nem vai travar a nossa marcha rumo a uma maior compreensão dos direitos e da segurança de todos”, escreveu ainda.