França. Adolescente manteve quatro pessoas sequestradas em loja de Toulouse

Um adolescente de 17 anos manteve quatro reféns numa loja de conveniência em Blagnac, nos arredores de Toulouse, no sudoeste de França.

De acordo com os órgãos de comunicação social franceses, o raptor chama-se Yanis e é residente naquela localidade, desconhecendo-se, por ora, as motivações do sequestro. Embora a tese de terrorismo não tenha sido confirmada ou afastada pelas autoridades, uma testemunha ouvida pelo jornal La Depeche alegou que a situação pode ter-se precipitado após um assalto que Yanis iria fazer ter "corrido mal".

O alerta para o rapto foi dado às 16h20, hora local, 15h20 em Lisboa, e prontamente o ministério do Interior destacou para Blagnac uma unidade de elite da Polícia Nacional.

Enquanto decorreu a operação policial, ouviram-se já disparos do interior da loja, exigindo o raptor dialogar com um negociador da polícia – isto depois de Yanis ter ameaçado matar um refém se o perímetro de segurança não recuasse.

O assaltante (sabe-se agora que estaria referenciado pelas autoridades por tal crime) acabou por libertar todos os reféns ao começo da noite.