"Rating Municipal Português". Estudo define os melhores e os piores municípios do país

Lisboa, Porto, Oeiras, Bragança e Sines são os cinco concelhos que lideram o chamado "Rating Municipal Português".

Inclusão, segurança e sustentabilidade são alguns dos critérios tidos em conta, para além da governação municipal, do serviço aos cidadãos, do desenvolvimento económico e social ed a sustentabilidade financeira deste estudo coordenado por Paulo Alexandre Caldas, do Instituto Superior Técnico, para a Ordem dos Economistas

Paulo Alexandre Caldas destaca a grande melhoria da cidade do Porto: “Passa da 17.ª para a 2.ª posição em 2018. O Porto subiu na escada da sustentabilidade, sobretudo na sustentabilidade financeira e no desenvolvimento social.”

Com pior nota na avaliação da sustentabilidade encontram-se municípios do interior do país. No fundo da tabela, aparecem Celorico da Beira, Góis, Alijó, Pampilhosa da Serra e Mourão.

Paulo Alexandre Caldas considera que este estudo deve servir de alerta ao Governo, para a necessidade de fazer mais pelo interior. Os piores classificados “são municípios com baixa densidade territorial, pouco sustentáveis e deve haver uma atenção especial de política pública”, aponta.

O coordenador deste "ranking" sublinha que o objetivo do "Rating Municipal Português" não é descredibilizar os municípios que tenham pior classificação, mas fazer com que o estudo seja uma ferramenta para ajudar as autarquias a melhorar.

O coordenador do "Rating Municipal Português", o "top" das municpios portugueses, é apresentado esta terça-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.