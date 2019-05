Papa de visita à Macedónia do Norte

De visita aos Balcãs, Francisco faz esta terça-feira uma paragem pela República da Macedónia do Norte.

O pequeno país da ex-jugoslávia soma apenas 2 milhões de habitantes e menos de 20 mil católicos.



Com 65% de ortodoxos e 33 % de muçulmanos, a Macedónia do Norte faz fronteira com a Bulgária, a Grécia, a Albânia, a Sérvia e o Kosovo.

A comunidade de católicos no país é, por isso, muito diversa, com a maioria de rito bizantino, de etnia macedónia, e a restante porção dos 5 mil de rito latino, uma mistura de croatas, albaneses, eslovenos, polacos e húngaros.

Foi também na Macedónia do Norte que nasceu a mais famosa santa dos nossos tempos, Teresa de Calcutá, filha de pais albaneses.

No memorial que lhe é dedicado, na capital, Skopie, Francisco encontra-se com os pobres, depois do acolhimento oficial e primeiro discurso às autoridades do país.

À tarde, o Papa celebrará missa na praça principal da cidade e ainda arranja tempo para um encontro ecuménico com jovens