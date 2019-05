Costa reage a Rio. "Votaremos contra este projeto no plenário"

António Costa garantiu que o PS vai votar contra o projeto de lei que prevê a reposição integral do tempo de serviço dos professores. "Não deixaremos que o diploma seja aprovado", afirmou o primeiro-ministro e líder do PS, que considera que "este é um momento particularmente grave".

"Não vendemos ilusões aos professores, não prometemos o que sabemos que não podemos cumprir nem hoje nem amanhã e não mentimos aos portugueses", disse António Costa durante uma ação de pré-campanha para as eleições europeias, em Portalegre.

"Aquilo que temos que garantir é não só que aquilo que damos a uns, damos aos outros, mas também que é sustentável", acrescentou.

Para António Costa, se PSD e CDS-PP, entretanto, se “arrependeram” do que votaram, “têm bom remédio”, alterando a sua posição no sentido de não viabilizar a proposta que “põe em causa” as finanças públicas e a credibilidade internacional do país.

“Agora não queiram enganar nem os portugueses, nem os professores, porque virem agora falar de travões e condicionantes é confessarem aquilo que verdadeiramente era o seu projeto, uma mão cheia de nada para os professores e uma enorme conta calada para todos os portugueses terem de pagar”, disse.

“Connosco não contam para conquistar votos a qualquer preço”, disse ainda António Costa, que lembrou a estabilidade política dos últimos quatro anos. "Acabámos com o mito de que não era possível governar à esquerda com contas certas".