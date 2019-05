PCP acusa PSD e CDS de “calculismo” por recuo na questão dos professores

O PCP foi o primeiro partido a reagir às declarações de Rui Rio e Assunção Cristas, que este domingo admitiram não aprovar o diploma que contempla a reposição total da contagem do tempo de serviço dos professores. Num comunicado enviado às redações, o PCP diz que o recuo de PSD e CDS tem por base “critérios de calculista”.

“O recuo agora assumido pelo PSD e pelo CDS confirma, como já haviam revelado no debate em comissão, a sua recusa, em consagrar a valorização remuneratória devida aos trabalhadores. A mudança de posição do PSD e do CDS, mais do que uma cedência ao ultimato do Governo do PS testemunha a convergência de posições com o PS sempre que é necessário para a manutenção de cortes”. pode ler-se no comunicado.

Os comunistas consideram ainda que “não são aceitáveis os ultimatos e pretextos inconsequentes do PS para a demissão do Governo”.

Na nota de imprensa, o PCP garante que “prosseguirá de forma coerente a intervenção e o caminho para a solução que dê resposta a essa e outras aspirações dos trabalhadores e do povo, não se deixando condicionar por pressões”.