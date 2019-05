Papa vai visitar campo de refugiados na Bulgária

O segundo dia do Papa na Bulgária começa com uma visita de caráter privado a um campo de refugiados. É um tema complexo na vida deste país, pois é através dele que os refugiados do Médio Oriente tentam entrar na Europa. Contudo, nos 33 km da fronteira sul da Bulgária com a Turquia, existe desde 2014, um muro com três metros de altura a que muitos chamam “a nova cortina de ferro”.

Por isso, na segunda-feira de manhã, não haverá discursos, nem transmissões vídeo. Sabe-se apenas que o encontro com um grupo de 50 refugiados decorre numa antiga escola e muitas das crianças vão entregar ao Papa os seus desenhos.

Ainda de manhã, Francisco encontra-se com os católicos na cidade de Rakovski e, mais ao final tarde, já em Sófia, preside a uma oração pela paz ao lado de outros líderes religiosos.