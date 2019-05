Avião em chamas em Moscovo faz 41 mortos

Um avião de passageiros fez uma aterragem de emergência no aeroporto Sheremetyovo, em Moscovo, na Rússia, devido a um incêndio a bordo. A notícia é avançada pela agência Interfax.

A televisão russa acrescenta que os passageiros entraram em pânico e foram rapidamente retirados do avião. De acordo com as agências de notícias russas, 41 pessoas morreram. A Interfax diz que há 37 sobreviventes confirmados.

“O avião emitiu um pedido de socorro depois de ter levantado voo. Solicitou duas vezes uma aterragem de emergência e quando finalmente se fez à pista já ia em chamas”, disse uma fonte à agência de notícias.



Os serviços de socorro referem que foram enviadas para o aeroporto várias ambulâncias.

O avião da companhia Aeroflot fazia a ligação entre Moscovo e Murmansk, uma cidade no norte da Rússia, quando foi obrigado a regressar ao aeroporto de onde tinha partido devido a um incêndio. A bordo estavam 78 pessoas.

As imagens do avião em chamas foram partilhadas por vários cibernautas nas redes sociais.