Atenção, Keizer. "Do futsal para o futebol, poderia destacar-me"

O ala que foi decisivo na conquista da primeira Liga dos Campeões de futsal da história do Sporting poderia não ter estado na final de Almaty. O leão pode agradecer o facto de Alex Merlim ter chegado a Alvalade no verão de 2015 à falta de oportunidades que teve no Brasil, ainda jovem.

Hoje, com 32 anos, o "canarinho" que é internacional pela seleção de futsal de Itália já está na história do Sporting. Na quarta época de leão ao peito, contabiliza já - para além da Champions, ainda bem fresca na memória - três campeonatos, três Taças de Portugal, duas Taças da Liga e duas Supertaças. Mas o destino poderia bem ter colocado, porventura, o nome de Merlim na equipa principal de futebol verde e branco. Com Marcel Keizer como treinador.

"No Brasil, há muita concorrência. Venho de uma cidade pequena, do interior, do Mato Grosso do Sul. Não tive muitas oportunidades", começa por recordar, em entrevista exclusiva a Bola Branca.

"Às vezes, ia fazer testes a clubes mas os empresários cobravam uma quantia alta por um mês de provas. Como tinha bolsa de estudos numa escola particular para jogar futsal e como já tinha 16-17 anos, optei pelo futsal. Começaram a surgir as oportunidades. Amo o futsal. É claro que todos pensam no futebol, até para ganhar mais dinheiro, mas sou muito feliz. Construí a minha família graças ao futsal. Só tenho a agradecer ao futsal", prossegue.