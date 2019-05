Igreja pede aos jovens “coragem de arriscar”

É já a 56.ª Semana de Oração pelas Vocações, e tem como tema ‘A coragem de arriscar pela promessa de Deus’. A iniciativa foi este ano preparada pelo Departamento para a Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Braga, e o programa é vasto.

No guião da Semana, disponibilizado pela Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, lê-se que “desde o hino”, que tem letra do padre João Aguiar Campos, “à proposta de um momento cultural, que ultrapassam largamente as fronteiras do estritamente religioso”, é proposto “um vasto leque de subsídios que convidam à oração, em diferentes contextos e dedicados a várias faixas etárias, como a Oração da Semana, a Vigília de Oração, a Lectio Divina, os Mistérios do Terço e Orações ‘Passo-a-Rezar’”.

O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, espera que as iniciativas preparadas ajudem “a reforçar, em cada pessoa e comunidade” a consciência de que “mais do que ter uma missão, cada um e cada uma é uma missão”, porque há a necessidade de desenvolver “uma pastoral vocacional ativa e transversal”.

Nos fins-de-semana que balizam a Semana de Oração – dias 4 e 5 de Maio, e dias 11 e 12 de Maio –, responsáveis da Pastoral Vocacional de Braga vão passar pelas diferentes comunidades paroquiais do Arciprestado de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, para “interpelar todos aqueles que se encontram em fase de discernimento vocacional”.

Está previsto que participem em celebrações, encontros de catequese da adolescência e grupos de jovens, e contactem com famílias. Entre os dias 6 e 10 de Maio marcarão presença nas aulas de Educação Moral e Religiosa Católica na Escola Frei João, em Vila do Conde, e na Escola Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim.

Na sexta-feira, dia 10, D. Jorge Ortiga presidirá, a partir das 21h30, à vigília de oração pelas vocações, na igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Póvoa de Varzim. Mas, o programa só vai ficar fechado dia 18, com a peregrinação vocacional, que vai partir de “diferentes pontos” do Arciprestado, com destino ao ‘Espaço Agros’, em Argivai, na Póvoa. Para esse mesmo dia 18 de maio, à noite, está agendado “um concerto vocacional”, com a fadista Cuca Roseta.

Papa desafia Igreja a repensar pastoral para os jovens

Na mensagem que divulgou, em Janeiro, para esta Semana de Oração pelas Vocações, o Papa lembrou o Sínodo dos Bispos sobre os Jovens, e a Jornada Mundial da Juventude, no Panamá, como “dois grandes eventos que permitiram à Igreja prestar ouvidos à voz do Espírito, e também à vida dos jovens”, tendo em conta as suas “esperanças”, “interrogações” e “canseiras”.

Considerando que “nem sempre é fácil discernir a própria vocação e orientar justamente a vida”, Francisco deixou um claro desafio de renovação da Pastoral juvenil e vocacional. “Há necessidade dum renovado esforço por parte de toda a Igreja – sacerdotes, religiosos, animadores pastorais, educadores – para que se proporcionem, sobretudo aos jovens, ocasiões de escuta e discernimento. Há necessidade duma pastoral juvenil e vocacional que ajude a descobrir o projeto de Deus, especialmente através da oração, meditação da Palavra de Deus, adoração eucarística e direção espiritual”, lê-se na mensagem do Papa.