Governo aplica 800 mil euros para limpar o Tejo

O Governo vai aplicar 800 mil euros para limpar o Rio Tejo. A medida está prevista na publicação desta quinta-feira do Diário da República e destina-se ao Plano de Ação Tejo Limpo, previsto até 2021.

A limpeza será pela Agência Portuguesa do Ambiente que fica agora autorizada a celebrar contratos de aquisição de serviços na modalidade de tarefa ou de avença para os trabalhos necessários.

Este é um plano que pretende preservar "ecossistemas estratégicos do ponto de vista ambiental e constitui um recurso socioeconómico determinante para a vivência de cerca de três milhões de habitantes", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros que o aprovou.

A medida surgiu depois de em janeiro de 2018 ter havido "um arrastamento de um volume significativo de matéria orgânica acumulada na albufeira de Fratel para jusante, provocando a formação de espumas, na sequência da agitação e do arejamento consecutivos na passagem pelas barragens do Fratel, de Belver e do açude de Abrantes, alterando a qualidade da água do rio Tejo mesmo na zona da captação de Valada".