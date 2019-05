Pela primeira vez há uma mulher e leiga à frente do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais

“É uma honra ser nomeada para este cargo atendendo às pessoas que me antecederam e ao serviço extraordinário que prestaram à Igreja, nomeadamente em termos de comunicação social, e nessa medida só me posso sentido honrada em continuar o trabalho deles”, diz à Renascença Isabel Figueiredo.

Diretora dos conteúdos religiosos do Grupo RR/Multimédia, a nova responsável pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais tem 57 anos, e é a primeira mulher e leiga à frente do cargo, que até agora foi sempre ocupado por sacerdotes: António Rego, João Aguiar Campos e D. Américo Aguiar. O novo bispo auxiliar de Lisboa, de quem é assessora na presidência do Conselho de Gerência da Renascença, também a escolheu recentemente para integrar a Comissão de Proteção de Menores, criada no Patriarcado para lidar com eventuais casos de abuso na diocese.

Lembrando que “as mulheres estão por todo lado ao serviço da Igreja, desde sempre e em inúmeras atividades”, Isabel Figueiredo afirma-se “muito honrada”, mas também “muito tranquila” com a nomeação para o organismo que tutela a comunicação social da Igreja, nomeadamente a agência Ecclesia, tendo em conta “o excelente trabalho que o Secretariado faz, que é por todos reconhecido”.

“A Ecclesia tem uma equipa muito boa a trabalhar, e nessa medida o trabalho que é feito agora terá certamente a sua natural continuidade. Portanto nesse aspeto os projetos serão os projetos que se abrem a toda a comunicação social da Igreja em Portugal, e concretamente o trabalho desenvolvido pela Ecclesia”, refere.

Isabel Figueiredo ainda não definiu prioridades, mas sabe que um dos desafios que vai ter no novo cargo será a preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, que Lisboa vai acolher em 2022. “É um grande desafio, penso que para todos nós”.

“Sinto-me muito grata pela confiança que está a ser depositada em mim, e por poder servir a Igreja também agora”, conclui a nova diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja.