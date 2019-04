O pior resultado de sempre. Derrocada do PP nas eleições em Espanha

O Partido Popular (PP), de Pablo Casado, averbou nas eleições legislativas deste domingo o seu pior resultado de sempre.



O grande partido tradicional da direita espanhola vai conseguir cerca de 65 deputados, não chegando aos 17% dos votos.

Nas eleições anteriores, em junho de 2016, o PP tinha conquistado a vitória.

Nessas legislativas, o partido então liderado por Mariano Rajoy conseguiu 33% e um total de 137 deputados.

A derrocada do PP nas eleições deste domingo pode ser explicada, em parte, com o crescimento do Vox, de extrema-direita, que entra pela primeira vez no Parlamento nacional.

O Vox, de Santiago Abascal, vai conseguir entre 23 a 24 deputados, e cerca de 10% do total dos votos.