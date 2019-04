Renan Lodi tem potencial para suceder a Alex Telles no FC Porto

Bruno Pereirinha, antigo colega de equipa de Renan Lodi, acredita que o lateral-esquerdo brasileiro do Atlético Paranaense seria uma boa solução para Alex Telles, caso este deixe o FC Porto no verão.

Lodi tem sido associado ao interesse do FC Porto e estará a ser seguido, também, por Juventus e PSG. Em declarações a Bola Branca, Pereirinha analisa o defesa, de 21 anos, com quem treinou no Atlético Paranaense, e fala de "um rapaz humilde, trabalhador e muito talentoso":

"Tenho acompanhado a ascensão dele [Lodi] no Atlético e tem sido muito bom, tem sido um dos jogadores em destaque. É um jogador com muito potencial. Como lateral, é um jogador bastante técnico, mas não compromete nas tarefas defensivas e podia adaptar-se muito bem. Se Alex Telles sair, eu acho que [Lodi] pode ser uma boa substituição."

Técnica, velocidade e o sonho da seleção



Renan Lodi estará no radar do Dragão, mas tem uma das cláusulas de rescisão mais altas no Brasil: cerca de 52 milhões de euros, escudados por um contrato que o liga ao clube do Paraná até dezembro de 2022.

Pereirinha, que representou o Atlético Paranaense entre 2015 e 2016, e atua agora no Cova da Piedade, destaca as qualidades de Renan Lodi, que já está, inclusivamente, a ser apontado à selecção do Brasil.

"Estão a compará-lo, no Brasil, com grandes nomes. Eu vejo-o como um lateral muito técnico, muito rápido e com muito poder a apoiar o ataque e a defender também", descreve Pereirinha, em Bola Branca.