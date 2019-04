Atlético bate Valência e adia título do Barcelona

O título do Barcelona terá de esperar. O Atlético de Madrid derrotou o Valência, por 3-2, esta quarta-feira, e não permitiu que os catalães festejassem o título de campeão espanhol no sofá.

Num grande jogo no Wanda Metropolitano, o Atlético foi o primeiro a chegar ao golo. Aos nove minutos, Morata apareceu entre o central e o lateral do lado direito e cabeceou para o fundo da baliza. No entanto, ainda antes do intervalo, ao minuto 36, Kevin Gameiro foi assistido de bandeja por Santi Mina e fez o golo do empate, que gelou Madrid.

Na segunda parte, o Valência entrou melhor, mas foi o Atlético a chegar à vantagem: Griezmann cabeceou entre o central e o lateral do lado esquerdo, num golo parecido com o primeiro, e fez estalar os foguetes no Metropolitano. Porém, aos 77 minutos, Raúl Ñíguez meteu o braço à bola na área e, após consulta do videoárbitro, foi assinalado penálti. Chamado a converter, Dani Parejo não tremeu e restabeleceu a igualdade.

Todavia, o espetáculo ainda terminara e faltava o número principal. Aos 81 minutos, Ángel Correa pegou na bola à entrada da área e desferiu um valente pontapé que deixou Neto pregado ao chão e só parou no fundo da baliza. Os festejos do título do Barcelona estavam oficialmente adiados.

Com isto, o Atlético coloca-se a nove pontos do Barcelona, a quatro jornadas do fim. Apesar do travão nos festejos, bastam três pontos - ou seja, uma vitória no próximo jogo, frente ao "aflito" Levante - para o Barcelona ser campeão. O Valência falha o assalto ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, e ainda corre o risco de cair para sexto.