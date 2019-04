Escócia quer novo referendo à independência até 2021

O Governo escocês quer um novo referendo à independência do país até maio de 2021, data em que termina o mandato do atual parlamento escocês. A Escócia vai começar a preparar uma nova consulta popular, mesmo sem a permissão de Londres, garante a primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon.

Em 2014, em referendo, os escoceses rejeitaram a independência, com uma diferença de 10% dos votos.

Contudo, as relações com o Governo de Londres têm vindo a deteriorar-se, sobre devido ao impasse no Brexit. Recorde-se que, no referendo sobre o Brexit, os escoceses votaram pela permanência na União Europeia.

“A escolha entre o Brexit e o futuro da Escócia enquanto nação europeia independente deve ser feita durante o tempo de vida deste parlamento”, disse Nicola Sturgeon aos deputados escoceses.

Em reação a esta intenção da Escócia, o porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que os resultados do referendo de 2014 deveriam ser respeitados. Em resposta, Nicola Sturgeon diz que vai apresentar uma proposta no parlamento antes do final de 2019 e que, nesta fase, não precisa da autorização de Londres.