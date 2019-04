Sporting castigado com quatro jogos de futsal à porta fechada

A secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou o futsal do Sporting com a realização de quatro jogos caseiros à porta fechada, devido a alegado mau comportamento dos adeptos.

O castigo é relativo a dois jogos de futsal do Sporting desta época, em que os adeptos terão tido comportamento impróprio. O primeiro foi a 16 de outubro de 2018, frente ao Burinhosa. O segundo -se a 27 de outubro de 2018, diante do Sporting de Braga. Em causa estão insultos homofóbicos, alegadamente entoados de forma repetida por adeptos leoninos, particularmente entre as claques, contra um jogador do Burinhosa e o guarda-redes do Braga.

Em consonância com as recentes recomendações da UEFA e da FIFA, e ao abrigo do artigo 62, número 1, do regulamento disciplinar, referente a comportamento discriminatório, o Conselho de Disciplina (CD) da FPF castigou o futsal do Sporting com dois jogos no Pavilhão João Rocha à porta fechada por cada jogo, o que dá um total de quatro partidas. O CD condena o comportamento dos adeptos e culpa o Sporting por não cumprir o seu dever no sentido de evitar tais atitudes.

O Sporting pode recorrer da decisão para Conselho de Justiça e para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), sendo que, neste segundo caso, o clube pode pedir o efeito suspensivo do castigo. A FPF não se deverá opor ao caráter suspensivo do recurso.