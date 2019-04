OMS, crianças e ecrãs. Tolerância zero para bebés com menos de um ano

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha que os bebés com menos de um ano não estejam expostos, de forma alguma, a ecrãs. Já as crianças entre os dois e os quatro anos, não devem ter mais do que uma hora diária de exposição sedentária.

O organismo das Nações Unidas divulgou esta quarta-feira as suas primeiras diretrizes nesta área e defende que os menores de cinco anos devem ser fisicamente ativos e dormir adequadamente, de forma a desenvolver bons hábitos e, assim, prevenir a obesidade e outras doenças.

Por exposição sedentária a ecrãs entende-se ver televisão, vídeos e jogar jogos de computador.

"Atividade física saudável, comportamento sedentário e hábitos de sono são estabelecidos no início da vida, proporcionando uma oportunidade para moldar hábitos desde a infância, adolescência e até a idade adulta", sublinha a OMS.

As crianças entre um e quatro anos devem passar, ao longo do dia, pelo menos três horas em atividades físicas. Os bebés com menos de um ano devem interagir em jogos feitos no chão e evitar todos os ecrãs.

Ser inativo é um dos "principais fatores de risco" para a mortalidade e contribui para o aumento global do excesso de peso e obesidade, lê-se ainda no documento da OMS.

Num relatório de 2017, a OMS concluiu que o número de crianças e adolescentes obesos em todo o mundo aumentou dez vezes, para 120 milhões nos últimos 40 anos, e que o fenómeno estava a acelerar em países de rendimentos baixos e médios, especialmente na Ásia.