Pinto da Costa: "Tomarei sempre a decisão que penso ser melhor para o FC Porto"

Pinto da Costa celebra 37 anos de presidência do FC Porto com sinceridade e a admissão de que nem sempre toma as melhores decisões. No entanto, garante que as decisões que toma, boas ou más, são sempre em prol do clube.

"Todas as decisões que sempre tomei e vier a tomar são com a convicção de que são as melhores para o FC Porto. Não sou infalível, nem sempre tomei as melhor decisões, mas podem estar seguros que tomarei sempre aquela que eu penso ser melhor para o FC Porto, sem estar a pensar em mim ou em ninguém em particular", declarou o presidente portista, ao Porto Canal.



Pinto da Costa salientou que "para se realizar qualquer obra ou qualquer coisa de positivo tem de se ter uma equipa à altura" e que tem tido "a honra e o privilégio de ter gente excecional" a seu lado.

"No dia em que completo 37 anos de presidente, tenho de recordar aqueles que comigo iniciaram esta caminhada. Espero que a massa associativa e os adeptos continuem a apoiar-me como me têm apoiado. Só estou aqui porque eles querem, no dia em que não o quiserem não estarei", frisou.

Pinto da Costa tem consciência de que 37 são "muitos anos" e assumiu que "nunca pensou" liderar o FC Porto durante tanto tempo:

"Em retrospetiva, tenho de agradecer a Deus todo o apoio que me deu durante estes anos para poder ter a consciência tranquila de ter feito alguma coisa pelo FC Porto."